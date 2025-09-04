Enviaron a la cárcel al abogado de Villa Mercedes que vendía cocaína en su estudio

Enviaron a prisión a un abogado acusado de vender cocaína desde su estudio jurídico. El juez Federal Juan Carlos Nacul confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Emanuel Correa Otazú, detenido el pasado 29 de agosto en un operativo antidroga.

Durante los allanamientos, la Policía halló envoltorios con cocaína, dinero en varias monedas extranjeras y dispositivos electrónicos en la vivienda del abogado, ubicada en calle Juan W. Gez, donde también funcionaba su estudio. Según la investigación, que comenzó en junio de 2024, Correa Otazú habría montado allí un centro de distribución de drogas.

El magistrado también ordenó la prisión preventiva de Emanuel Andino, detenido con cocaína fraccionada en su domicilio de calle Balcarce, y de Laura Fonseca, arrestada en la Terminal de Ómnibus con más de un kilo de cocaína oculto en su cuerpo, proveniente desde Córdoba.

Los tres fueron imputados por comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de una organización.