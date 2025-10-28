Enviaron a la cárcel a uno de los detenidos por intentar robar una ventana

Este lunes 27 de octubre, el Juzgado de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Natalia Pereyra Cardini, dictó prisión preventiva por 60 días para un hombre de 32 años, acusado de robo calificado por efracción en grado de tentativa.

El hecho se remonta al domingo 26, cuando efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a dos sujetos en Villa Mercedes. Durante un patrullaje por las calles Rufino Barreiro e Hipólito Yrigoyen, una vecina alertó sobre la presencia de dos hombres que transportaban una ventana de aluminio blanca de forma sospechosa.

Al advertir la presencia policial, los individuos descartaron el objeto en la intersección de León Guillet y Mundet. Gracias a la descripción aportada, los efectivos localizaron a dos sospechosos en la zona de León Guillet y Vinuesa, quienes intentaron evadirlos, pero fueron interceptados e identificados.

En presencia de un testigo hábil, la Policía procedió al secuestro de un ventiluz de aluminio de aproximadamente un metro. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 30°, y puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 5.

Tras la audiencia de formulación de cargos, la Justicia ordenó la reclusión preventiva del acusado de 32 años en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que su acompañante, de 30 años, recuperó la libertad.