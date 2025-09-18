Enviaron a la cárcel a una mujer por una causa federal de narcotráfico

Este miércoles 17 de septiembre, el Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó el traslado de una mujer de 29 años al Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La imputada estaba vinculada al expediente desde el 24 de abril de 2025, cuando efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis realizaron tres allanamientos en Villa Mercedes.

En aquella ocasión, los procedimientos —ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes— se llevaron a cabo en viviendas de calle San Cayetano, en el barrio San Antonio. Allí, la Policía secuestró:

Teléfonos celulares

$237.500 en efectivo

Documentación de interés

Cocaína (140 dosis, valuadas en $700.000)

Marihuana (120 dosis, valuadas en $360.000)

Sustancia de estiramiento y recortes de nylon

Durante los allanamientos se encontraban 15 personas adultas, entre ellas los tres señalados como responsables de los centros de venta: un joven de 21 años, un hombre de 36 y la mujer de 29. En aquel momento, el Juzgado resolvió que continuaran en libertad, aunque vinculados a la causa.

Finalmente, tras la audiencia de formalización de la investigación (art. 258) realizada este miércoles, se resolvió la prisión preventiva de la mujer, quien fue trasladada al Servicio Penitenciario Provincial.