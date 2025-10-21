Entrevista exclusiva a Daniel Suárez: Bersuit Vergarabat celebra 25 años en La Comuna

Bersuit Vergarabat continúa su gira nacional celebrando los 25 años de “Hijos del Culo”, uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria. El recorrido los llevará a San Luis, donde se presentarán el 31 de octubre en Comuna, prometiendo un show cargado de energía, clásicos y emociones compartidas con su público.

En diálogo exclusivo con Daniel Arce en VMI Radio 88.1 FM, el cantante Daniel Suárez compartió detalles de la gira y reflexionó sobre la vigencia del grupo:

“Estamos felices y agradecidos. Esta gira superó nuestras expectativas en cada provincia, incluso en Europa, donde los shows estuvieron colmados. ‘Hijos del Culo’ es nuestro disco preferido y sentimos que también lo es para la gente”.

El artista destacó además el cariño del público del interior:

“La gente de cada lugar te ofrece lo mejor que tiene: su comida, su hospitalidad, su energía. Eso se siente y se transforma en parte del show”.

Sobre el trabajo junto a Gustavo Santaolalla, quien produjo los discos “Libertinaje” y “Hijos del Culo”, Suárez recordó:

“Fue nuestro gurú, nuestro consejero y un organizador. Nos enseñó a tomarnos el trabajo con seriedad, a estar a la altura. Su huella quedó para siempre en la banda”.

Respecto al show que ofrecerán en San Luis, adelantó que el repertorio tendrá como eje las canciones de “Hijos del Culo”, aunque también habrá lugar para los clásicos y los pedidos del público:

“Nos gusta tocar a la carta. Si la gente pide una canción, la hacemos. Tenemos todo el repertorio ensayado, así que puede pasar cualquier cosa”.

El vocalista también habló sobre el símbolo que los distingue desde hace décadas:

“El pijama es nuestra bandera, lo que nos hace a todos iguales. En el camarín nos despojamos de todo y nos vestimos como pares. Es lo más bersuitero que tenemos”.

La charla culminó con un momento insólito: un temblor en Chile, percibido incluso en San Luis, mientras se desarrollaba la entrevista. Entre risas, Suárez lo tomó como “una buena vibra” previa al show.

La gira concluirá el 14 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde la banda prepara un espectáculo especial con invitados y una gran puesta en escena.