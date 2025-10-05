Entregarán viviendas en Villa Mercedes el 1° de noviembre, el 1° de diciembre y el 20 de diciembre

El gobernador Claudio Poggi confirmó que las entregas de viviendas correspondientes a los programas ‘Progreso’ y ‘Sueños’ se realizarán el 1° de noviembre, el 1° de diciembre y el 20 de diciembre, permitiendo que cientos de familias cumplan el sueño de pasar las fiestas bajo su propio techo.

“Vénganse con el camión de mudanza, porque ese mismo día entran directamente a su casa”, anunció el mandatario provincial durante su visita al nuevo barrio, donde lo acompañaron el secretario de Política Habitacional, Hugo Rossi, y la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz.

A pesar del fuerte viento y las nubes de polvo, las familias permanecieron expectantes, con la emoción de saber que la espera está llegando a su fin. Poggi recordó que meses atrás ya se habían entregado 40 unidades habitacionales, y destacó que la decisión de adelantar entregas parciales busca aliviar la economía familiar antes de fin de año. “El 100% de las casas se entregarán antes de Navidad”, reafirmó.

El programa habitacional, que tuvo demoras durante una gestión anterior, entra en su etapa final y recupera el valor de la palabra empeñada: el derecho a un techo propio. Para muchos adjudicatarios, la jornada representó una mezcla de reparación y esperanza.

Entre viento, tierra y abrazos, el barrio dejó de ser un plano en papel para convertirse en un nuevo punto de vida y comunidad. En diciembre, el lugar estará habitado por 400 hogares con luces encendidas, risas en los patios y un árbol de Navidad levantado en casa propia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Villa Mercedes Info (@villamercedesinfo)

📅 Cronograma de entregas