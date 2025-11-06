En Villa Mercedes continúa el trabajo para la mejora de agua y cloacas

Una gran noticia se dio hoy en el salón Azul de Villa Mercedes, cuando un emocionado Maxi Frontera anunció junto al gobernador una de las obras mas necesarias para la ciudad: el plan maestro de cloacas para Villa Mercedes.

Si hay un problema que lleva años y gestiones sin resolverse es el tema de las pérdidas cloacales. Históricamente, diferentes intendentes hicieron tramos de cloacas, pero nunca hubo una inversión seria para trabajar sobre el mejoramiento de un tendido que tiene, en algunos casos, entre 80 y 100 años.

Entre la desidia de gente que muchas veces no hace buen uso de las cloacas, y la vejez de estas, es casi una seguridad que los villamercedinos se van a encontrar varias veces al mes con cortes por pérdidas en diferentes puntos de la ciudad. El mismo intendente contó que los empleados de Obras Sanitarias muchas veces se encuentran con que los caños ya no existen en algunos tramos, ya que al ser de fibrocemento, se van comiendo con el tiempo y desapareciendo.

Así surge la importancia de no solo planificar para una ciudad que crece, sino también de hacer arreglos programados para lo que ya está hecho. Ante este problema, el intendente dijo:

“Estamos trabajando en los dos frentes, en acompañar el crecimiento y el desarrollo de la ciudad de Villa Mercedes llegando y brindando y mejorando los servicios y presentando un plan para arreglar lo que se va rompiendo.”

Un detalle no menor fue el mensaje, quizás apolítico de la obra. Una idea enraizada en la comunidad es que “los políticos no se ocupan de las cloacas porque nadie ve las obras”.

“Son obras que las venimos haciendo, que a lo mejor no reditúa políticamente-Explico Frontera- porque van por debajo del suelo. Pero si mejoran la calidad de los servicios de la gente y eso es lo que mas nos importa a nosotros.”

El anuncio completo del plan maestro para el mejoramiento de cloacas, será dado por el Intendente y el Gobernador Claudio Poggi en un acto a confirmar debajo del Tanque de Obras Sanitarias Mercedes, un símbolo de la ciudad.