En primera persona el relato de un mercedino en el infierno de Avellaneda

El presidente de la Peña Diablos Rojos de Villa Mercedes, Pucho Bustos, relató los graves incidentes ocurridos anoche en el estadio de Independiente durante el partido frente a Universidad de Chile, que terminó suspendido.

Bustos confirmó en VMI Radio 88.1 que los hinchas mercedinos que viajaron regresan sin inconvenientes, aunque describió la experiencia como “terrible, triste y con mucha bronca”. Según su testimonio, los disturbios comenzaron desde el sector visitante, donde hinchas chilenos arrojaron objetos contundentes, incluso pedazos de inodoros y butacas rotas, lo que generó desesperación entre las familias presentes.

El dirigente cuestionó la inacción policial y del personal de seguridad privada, pese a que se había anunciado la presencia de más de 650 efectivos. “La bronca más grande fue que la policía no hacía nada”, señaló.

Ante la violencia y la falta de control, parte de la hinchada local intentó ingresar al sector visitante, lo que derivó en enfrentamientos y en la posterior suspensión del encuentro.

Ahora, la Conmebol analiza posibles sanciones que podrían alcanzar a ambos clubes, lo que abriría un precedente en torneos internacionales.