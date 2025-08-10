La V Brigada Aérea celebró este domingo el 113º aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, con un acto oficial en sus instalaciones. La ceremonia fue encabezada por el jefe de la Brigada, Mariano Triulzi, y contó con la presencia del intendente Maximiliano Frontera, funcionarios provinciales y municipales, legisladores nacionales y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Durante el homenaje, se realizaron formaciones militares y se presentó la Banda Militar “Teniente D. Manuel Félix Origone”, ofreciendo un marco solemne y patriótico.

La Fuerza Aérea Argentina, oficialmente creada el 10 de agosto de 1912 como parte del Servicio Aeronáutico del Ejército, acumula más de un siglo de compromiso con la defensa y la soberanía nacional.