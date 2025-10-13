Emoción en el 92° aniversario del Club Pueyrredón: el estadio lleva el nombre de Leo Balerdi

En el marco de su 92º aniversario, el Club Sportivo Pueyrredón vivió una jornada cargada de emoción y orgullo. Este domingo, la institución decidió homenajear a uno de sus grandes embajadores: el futbolista Leo Balerdi, actual jugador del Olympique de Marsella y parte de la Selección Argentina.

El estadio, ubicado en Amaro Galán 1374, fue oficialmente rebautizado con su nombre. En el acto estuvieron presentes los abuelos del deportista, quienes recibieron el cariño de la comunidad y los dirigentes del club.

Desde Francia, Balerdi se sumó a la celebración con un video que fue compartido en las redes oficiales de la institución, donde expresó su gratitud y cariño por el club que lo vio nacer futbolísticamente.

“Es una alegría inmensa para todos los que llevamos estos colores en el corazón, como lo hace Leo por el mundo”, destacaron las autoridades de Pueyrredón durante el homenaje.