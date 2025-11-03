Emitieron alerta meteorológica para toda la provincia de San Luis

El Servicio Meteorológico Provincial informó que, durante la noche de este lunes y la mañana del martes 4 de noviembre, podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad en distintos puntos de la provincia de San Luis.

Los fenómenos se desarrollarán primero en la zona sur, extendiéndose hacia el centro y norte con el paso de las horas. Las condiciones podrían incluir precipitaciones intensas, caída ocasional de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El aviso permanecerá vigente hasta las 8:00 del martes 4 de noviembre de 2025.