El locutor y animador Emi Ballestero, oriundo de la ciudad de Villa Mercedes y conocido por su labor en innumerables eventos de la provincia de San Luis continúa ampliando su presencia, esta vez, en el circuito nacional e internacional de convenciones de tatuajes. Estará presentándose el próximo 21 y 22 de junio en la primera edición de Inkspirart Tatoo.

Todo comenzó en enero de este año, cuando Ballestero fue convocado para animar un evento de Fer González (Malandros Tattoo) en el predio El Molino, en Villa Mercedes. Allí conoció a Aarón, organizador de una nueva convención internacional de tatuajes en Buenos Aires, quien quedó impactado por su carisma y estilo.

“Me dijo: ‘Qué buena onda que tenés, me gustaría llevarte para la animación del evento en junio’. Me pidió el número y sinceramente no pensé que me iba a llamar”, relató Emi. Finalmente, el contacto se concretó en marzo, y desde entonces no dejaron de surgir oportunidades.

Además de Buenos Aires, Emi Ballestero ya tiene confirmada su participación en otras convenciones como la de General Pico (La Pampa), en diciembre, en un evento organizado por Hurón Tattoo y en Río Cuarto, en septiembre, donde también fue convocado por su buena performance. “Se están abriendo puertas en distintos puntos del país”, expresó con entusiasmo.

Estas convenciones reúnen a artistas de toda América Latina: tatuadores de Colombia, México, Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina dirán presente en esta edición.

En paralelo, su trabajo en el ámbito musical también le abrió caminos. Como locutor en shows de Cuarteto organizados por Gringo Producciones, ha sido convocado para presentar artistas en otras ciudades de la provincia.

El estilo de animación de Emi se caracteriza por ser participativo e integrador. Durante las convenciones, organiza sorteos con premios donados por los stands, involucra al público y a los tatuadores en juegos y propuestas dinámicas.

“Esto va más allá de solo presentar. Se trata de generar un ambiente divertido y activo para todos”, explicó.