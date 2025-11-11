Embalses al máximo: San Luis ejecutó maniobras controladas para evitar desbordes

Los embalses Antonio Esteban Agüero, La Florida y San Felipe recibieron un importante caudal de agua tras las últimas lluvias, lo que obligó a ejecutar maniobras preventivas para mantener su nivel dentro de los parámetros de seguridad.

Desde San Luis Agua, se informó que se realizaron aperturas controladas de los descargadores de fondo en los diques mencionados, procedimiento que se llevó a cabo de manera gradual y supervisada para evitar desbordes en los ríos aguas abajo.

El gerente de Planificación del ente estatal, Mauricio López, explicó que los pronósticos previos, que anticipaban cerca de 60 milímetros de precipitaciones, fueron “bastante acertados”. Ante ese escenario, se dispuso reducir las cotas de los embalses para recibir los nuevos aportes de agua sin riesgos.

En el caso del dique Antonio Esteban Agüero, ubicado en Río Grande, se abrió el descargador de fondo para aliviar el sistema y evitar que el vertedero trabajara con exceso de caudal. Esa acción permitió además liberar agua con mayor contenido de sedimentos, preservando la calidad del recurso proveniente del río.

López destacó que los vertidos ya fueron disminuidos o concluidos, y que el operativo finalizó de manera exitosa: “Lo positivo de esta erogación paulatina y controlada fue que no hubo desbordes en los ríos”, concluyó.