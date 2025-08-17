Foto: Jorge Fernández, Mónica Becerra, Andrés Vallone, Daniel González Espíndola, Johana Gómez e Ítalo Gallardo.

El escenario electoral en San Luis quedó definido con la oficialización de las listas de candidatos que buscarán representación en la Cámara de Diputados de la Nación. La provincia renovará tres bancas, dos del oficialismo y una de la oposición.

🔹 La Libertad Avanza: llevará a Mónica Becerra, Carlos Amena y Dalma Guinda. La alianza reúne a La Libertad Avanza, el Partido Demócrata y el Movimiento de Acción Vecinal.

🔹 Frente Justicialista: encabezado por Jorge “Gato” Fernández, junto a Gloria Petrino y José Farías. El armado incluye al PJ, MÁS +, Lealtad Sanluiseña, Compromiso Federal, MILES y Tierra, Techo y Trabajo.

🔹 Provincias Unidas: sorprende con Andrés Vallone al frente, acompañado por María Stella y Joaquín Mansilla. Este espacio se vincula con gobernadores de distintas provincias y agrupa a Hacemos y Libres del Sur.

🔹 Fuerza Patria San Luis: postula a Daniel González Espíndola, acompañado por Ana Laura Ferrarotti y Pablo Patiño. La alianza reúne al Partido de la Victoria, Frente para la Victoria y el Partido Comunista.

🔹 La Izquierda: tendrá dos listas.

Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad : con Johana Gómez , Iván Amado y Luciana Miaki Linkopp .

Movimiento al Socialismo: con Ítalo Gallardo, Nilda Abregú y Sebastián Pinela.

La campaña electoral iniciará el 27 de agosto y se extenderá hasta el 24 de octubre. En el plano nacional, se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.

Aclaración: Las listas aún pueden sufrir modificaciones.