Elecciones cerradas: Histórica baja participación en las legislativas: sólo el 60% del padrón votó

En todo el país, las elecciones legislativas se desarrollaron con una participación ciudadana históricamente baja desde el regreso de la democracia.

A las 18 horas, se cerraron los comicios y comenzó el recuento voto a voto.

En la provincia de San Luis, se estima que votó alrededor del 60% del padrón electoral, una cifra similar al promedio nacional, que alcanzó el 66%.

Durante la jornada, que transcurrió con buen clima y sin mayores incidentes, los sanluiseños eligieron a tres diputados nacionales entre seis fuerzas políticas.

De acuerdo con fuentes oficiales, los primeros resultados del escrutinio se difundirán cerca de las 21 horas, mientras los equipos partidarios aguardan con expectativa los números que definirán el nuevo escenario político provincial y nacional.