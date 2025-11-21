El universo del cómic desembarca en San Luis con invitados de lujo

Más de 50 stands, actividades, concursos y referentes nacionales reunidos en un mismo evento

Durante tres días, el San Luis Comic-Con ofrecerá una propuesta gigante para el público: más de 50 stands, charlas, talleres, concursos, zona gamer, muestras especiales y un Callejón de Artistas con más de 40 creadores de todo el país.

Entradas

Quienes no hayan comprado la entrada anticipada podrán adquirirla en el acceso al predio.

  • Entrada en puerta: $15.000

  • Promo por 3 entradas: $30.000

Invitados destacados

El evento reunirá a figuras reconocidas del mundo del cómic y la ilustración: Ariel Olivetti, Juan Ferreyra, Aleta Vidal, Nicolás Brondo, Diego Greco, Christian Gruaz, Martín López Funes (Malditomaus), Sebastián Ramseg, Toni Torres, Guillermo Villareal, Cristian Blasco, Diego Furbatto y Kevin Soria (LINERS).
También habrá presencia de talento local como Juan Manuel Girardi y Enzo Fernández.
Los cosplayers invitados incluyen a Acrospider, InoShi, Gabriel Coria, Gaby Delmonico y Sharksy.

Atracciones principales

  • Mega Muestra Federal de Esculturas TMNT

  • Callejón de Artistas con más de 40 expositores

  • Zona gamer y realidad virtual

  • Sector medieval, arquería y softcombat

  • Cabina temática Dragon Ball Z

  • Cine móvil

  • Escenarios temáticos

  • Juegos de mesa, rol y TCG

  • Food trucks y patio gastronómico

  • Actividades solidarias junto al Refugio Asoeco

CRONOGRAMA GENERAL

Viernes – Escenario Principal (Arenas)

16:00 – Martín Eschoyez
16:30 – Aleta Vidal y Nicolás Brondo
17:30 – Ezequiel “Elvis” Gomes
18:00 – Juan Ferreyra
18:30 – Ariel Olivetti
19:30 – Kazumi
20:00 – Doble o Nada

Sala de Charlas
15:00 – Toni Torres
16:00 – Sebastián Ramseg (infantil)
17:30 – Agostina Balmaceda

Patio Exterior – Arenas
17:00 – K-Pop Random Dance Challenge

Escenario B – Patio Gastronómico
17:00 – Batalla de Dibujantes – Octavos
19:00 – Entrevista a Toni Torres
19:30 – Entrevista a Aleta Vidal

Sábado – Escenario Principal

16:00 – A. Tricarico
16:30 – Adivina el Opening
17:00 – Christian Gruaz
17:30 – Kevin Soria (LINERS)
18:00 – Marianna Funes
19:00 – Concurso de Cosplay – Categoría Menores
19:30 – Concurso de Cosplay – Categoría Grupal
20:00 – Delorean Zeta

Sala de Charlas
16:00 – Taller infantil (Sebastián Ramseg)
17:00 – Clínica de escritura (Diego Furbatto)

Patio Exterior
18:00 – K-Pop Categoría Individual

Escenario B
16:30 – Entrevista a Nicolás Brondo
17:00 – Batalla de Dibujantes – Cuartos
18:00 – Entrevista a Cristian Blasco

Domingo – Escenario Principal

16:30 – Entrevista a Diego Greco
17:00 – Presentación “Capitán Barato – 10 años”
17:30 – Presentación de libros
18:00 – Charla de VFX (Martín López Funes)
18:30 – Concurso de Doblaje – Doble o Nada
19:00 – Concurso de Cosplay – Categoría Mayores
20:00 – Delorean Zeta (cierre musical)

Sala de Charlas
17:00 – Taller infantil con Diego Greco
17:00 – Taller de animación con Martín Eschoyez

Patio Exterior
18:00 – K-Pop Categoría Dúo/Grupal

Escenario B
16:30 – Presentación “Imperio Puntano” (Diego Furbatto)
17:00 – Batalla de Dibujantes – Semifinal y Final
18:00 – Entrevista a Guillermo Villareal
18:30 – Premiación Concurso de Dibujo