El universo del cómic desembarca en San Luis con invitados de lujo

Durante tres días, el San Luis Comic-Con ofrecerá una propuesta gigante para el público: más de 50 stands, charlas, talleres, concursos, zona gamer, muestras especiales y un Callejón de Artistas con más de 40 creadores de todo el país.
Entradas
Quienes no hayan comprado la entrada anticipada podrán adquirirla en el acceso al predio.
-
Entrada en puerta: $15.000
-
Promo por 3 entradas: $30.000
Invitados destacados
El evento reunirá a figuras reconocidas del mundo del cómic y la ilustración: Ariel Olivetti, Juan Ferreyra, Aleta Vidal, Nicolás Brondo, Diego Greco, Christian Gruaz, Martín López Funes (Malditomaus), Sebastián Ramseg, Toni Torres, Guillermo Villareal, Cristian Blasco, Diego Furbatto y Kevin Soria (LINERS).
También habrá presencia de talento local como Juan Manuel Girardi y Enzo Fernández.
Los cosplayers invitados incluyen a Acrospider, InoShi, Gabriel Coria, Gaby Delmonico y Sharksy.
Atracciones principales
-
Mega Muestra Federal de Esculturas TMNT
-
Callejón de Artistas con más de 40 expositores
-
Zona gamer y realidad virtual
-
Sector medieval, arquería y softcombat
-
Cabina temática Dragon Ball Z
-
Cine móvil
-
Escenarios temáticos
-
Juegos de mesa, rol y TCG
-
Food trucks y patio gastronómico
-
Actividades solidarias junto al Refugio Asoeco
CRONOGRAMA GENERAL
Viernes – Escenario Principal (Arenas)
16:00 – Martín Eschoyez
16:30 – Aleta Vidal y Nicolás Brondo
17:30 – Ezequiel “Elvis” Gomes
18:00 – Juan Ferreyra
18:30 – Ariel Olivetti
19:30 – Kazumi
20:00 – Doble o Nada
Sala de Charlas
15:00 – Toni Torres
16:00 – Sebastián Ramseg (infantil)
17:30 – Agostina Balmaceda
Patio Exterior – Arenas
17:00 – K-Pop Random Dance Challenge
Escenario B – Patio Gastronómico
17:00 – Batalla de Dibujantes – Octavos
19:00 – Entrevista a Toni Torres
19:30 – Entrevista a Aleta Vidal
Sábado – Escenario Principal
16:00 – A. Tricarico
16:30 – Adivina el Opening
17:00 – Christian Gruaz
17:30 – Kevin Soria (LINERS)
18:00 – Marianna Funes
19:00 – Concurso de Cosplay – Categoría Menores
19:30 – Concurso de Cosplay – Categoría Grupal
20:00 – Delorean Zeta
Sala de Charlas
16:00 – Taller infantil (Sebastián Ramseg)
17:00 – Clínica de escritura (Diego Furbatto)
Patio Exterior
18:00 – K-Pop Categoría Individual
Escenario B
16:30 – Entrevista a Nicolás Brondo
17:00 – Batalla de Dibujantes – Cuartos
18:00 – Entrevista a Cristian Blasco
Domingo – Escenario Principal
16:30 – Entrevista a Diego Greco
17:00 – Presentación “Capitán Barato – 10 años”
17:30 – Presentación de libros
18:00 – Charla de VFX (Martín López Funes)
18:30 – Concurso de Doblaje – Doble o Nada
19:00 – Concurso de Cosplay – Categoría Mayores
20:00 – Delorean Zeta (cierre musical)
Sala de Charlas
17:00 – Taller infantil con Diego Greco
17:00 – Taller de animación con Martín Eschoyez
Patio Exterior
18:00 – K-Pop Categoría Dúo/Grupal
Escenario B
16:30 – Presentación “Imperio Puntano” (Diego Furbatto)
17:00 – Batalla de Dibujantes – Semifinal y Final
18:00 – Entrevista a Guillermo Villareal
18:30 – Premiación Concurso de Dibujo