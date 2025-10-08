El Trébol Mercedino celebra 60 años de historia con una gran peña en La Punta

El reconocido grupo El Trébol Mercedino cumple 60 años de historia y lo festeja con una gran peña aniversario este sábado 11 de octubre, desde las 21 horas, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de La Punta. El evento reunirá a artistas y bailarines amigos que acompañaron al conjunto a lo largo de su extensa carrera.

En diálogo con VMI Radio 88.1, los integrantes destacaron que “no es un número cualquiera” y recordaron con emoción a los grandes nombres que pasaron por la agrupación: Carlos Arrieta, el Chivo Montenegro, Carlos Payero, Zabalita, Jorge Poblete, entre otros.

“Nos antecedieron grandes poetas, músicos y cantores. Hoy nos toca continuar ese legado con respeto, compromiso y alegría”, expresaron.

Además de celebrar el aniversario, el grupo adelantó que trabaja en un nuevo EP de cinco temas, grabado parcialmente en la Casa de la Música, con un sonido fiel a su estilo clásico pero con algunos matices renovados. “Queremos mantener la esencia del Trébol: guitarras, voces y sentimiento cuyano. Pero también animarnos a sumar detalles que refresquen el sonido sin perder la identidad”, explicaron.

El show contará con la participación de Jorge Pascuales Recabarren, Los Videla, La Melga, Diablito Martínes, Lucas Cáceres, La Cautana, y la presencia de artistas invitados.

Las entradas pueden adquirirse a través de PassLine o comunicándose con el grupo en sus redes oficiales: @trebolmercedino_oficial.