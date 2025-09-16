“El silencio duele”: Villa Mercedes debate sobre el bullying

La Asociación de Mujeres Mercedinas (ADEMM) organiza una mesa redonda titulada “El silencio duele: hablemos de bullying”, que se realizará el viernes 19 de septiembre a las 19 horas en el Salón Azul de la Municipalidad de Villa Mercedes.

La propuesta contará con la participación de tres psicólogos —Juan Mangieri, Patricia Zavala y Mario Cardarelli— y de la doctora Naila Cabrera Muñoz, fiscal de género. La conducción estará a cargo de Jorge Leguizamón, quien oficiará de mediador para abrir un espacio de preguntas y respuestas con el público.

El encuentro está dirigido principalmente a docentes y adultos, aunque la invitación es abierta a toda la comunidad. Desde ADEM subrayan que el objetivo es informar, concientizar y generar diálogo sobre una problemática que afecta cada vez más a niños y adolescentes.

La actividad también se enmarca en los 41 años de vida de ADEM, institución fundada en 1984 por Elia de Marcoleta junto a un grupo de mujeres, entre ellas Chichí Ayello de Ferrer, cofundadora y actual referente. La entidad, sin fines de lucro y de carácter apolítico, busca desde sus inicios fortalecer el rol de la mujer y promover espacios de reflexión social.

La entrada es libre y gratuita. Los organizadores anticiparon que habrá un espacio distendido con café para compartir entre los asistentes.