El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para Villa Mercedes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Villa Mercedes, ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad durante la noche de este martes y la madrugada y mañana del miércoles.

De acuerdo al informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían presentarse con intensidad fuerte. Estas condiciones podrían estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, lo que podría generar complicaciones puntuales, especialmente en sectores con drenaje deficiente.

Desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse informados, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y circular con precaución.