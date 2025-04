El Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos a la Corte Suprema que el presidente Javier Milei había designado por decreto. Con una mayoría contundente en contra, la Cámara alta desestimó la estrategia del Gobierno, que apostó a la imposición sin consenso.

El rechazo de García-Mansilla deja al magistrado en una situación compleja, ya que había jurado en su cargo pese a la falta de aprobación del Senado. Ahora, deberá decidir si renuncia o desafía la decisión de la Cámara alta.

El peronismo, junto a sectores de la UCR y del PRO, lograron el quórum necesario para debatir y finalmente rechazar las nominaciones. Mauricio Macri, los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, y el exlibertario Francisco Paoltroni fueron claves en el resultado.

En el caso de García-Mansilla, solo recibió apoyo de los senadores libertarios y de algunos aliados de provincias como Santa Cruz, Misiones, Corrientes y Chaco.

El principal cuestionamiento a la designación de García-Mansilla fue la falta de constitucionalidad del decreto con el que Milei lo nombró juez de la Corte. Durante la sesión, el radical Martín Lousteau fue tajante:

Por su parte, el senador peronista Martín Doñate advirtió que los fallos que firme García-Mansilla serán nulos porque su designación no fue avalada por el Congreso.

A diferencia de García-Mansilla, Lijo recibió algunos votos positivos dentro del peronismo. Sin embargo, su aceptación del decreto de Milei terminó hundiendo su candidatura.

El senador Paoltroni, quien fue expulsado del bloque libertario tras enfrentarse a Santiago Caputo, expresó duras críticas:

“Me llamó este insolente de la Casa Rosada y me pidió que me calle. Pero no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”.