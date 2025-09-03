El Senado enfrenta al Gobierno: debatirá el rechazo al veto por Discapacidad y los DNU

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 para tratar dos temas clave: el rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad y la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La medida representa un duro revés para el Gobierno Nacional, ya que desde hace 22 años el Parlamento no revierte un veto presidencial. La última vez ocurrió en abril de 2003.

El pasado 20 de agosto, la Cámara de Diputados ya había rechazado el veto con 172 votos a favor, 73 en contra y tres abstenciones. Ahora, con la votación en el Senado, la ley de emergencia en discapacidad quedará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión de incluir ambos proyectos en la sesión fue tomada en la reunión de Labor Parlamentaria, donde se definió el temario que marcará la jornada legislativa de mañana.