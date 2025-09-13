El semillero de bomberos se amplía: primeras niñas cadetes en Villa Mercedes

Un paso histórico para el cuartel “El Fortín”. Desde el 4 hasta el 19 de septiembre, se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios de Villa Mercedes. La gran novedad de este año es que, por primera vez, las inscripciones incluyen a niñas de entre 10 y 14 años, marcando un hecho inédito en la institución.

El bombero Federico Romero Díaz explicó que esta decisión responde a un proceso de crecimiento y modernización: “Hasta ahora, la Escuela de Cadetes era solo para varones. Hoy contamos con la infraestructura adecuada para recibir también a las niñas: vestuarios, sala de estar, dormitorios y todo lo necesario. Ya no había excusas”.

Actualmente, el cuartel cuenta con 96 efectivos activos, de los cuales 20 son aspirantes en formación. Además, ya integran el cuerpo 11 bomberas (tres egresadas y ocho aspirantes), un número que seguirá creciendo gracias a esta apertura hacia las nuevas generaciones.

La Escuela de Cadetes es considerada el gran semillero del cuartel. Gran parte de los actuales bomberos —incluidos el jefe y el segundo jefe— iniciaron su camino allí. “Se los instruye desde el primer día en tareas bomberiles adaptadas a su edad: uso de mangueras, primeros auxilios, comunicación por radio y herramientas hidráulicas. Es un proceso que combina lo técnico con la formación integral como personas”, detalló Romero Díaz.

Además, Villa Mercedes guarda un orgullo extra: en 1965 se creó en la ciudad la primera Escuela de Cadetes del país, de la mano de Juan Bautista Piaggi, fundador del cuartel. Un dato histórico que muy pocos conocen y que realza la importancia de esta apertura.

El cuartel “El Fortín” dispone de sectores diferenciados para varones y mujeres, además de espacios comunes, cocina, sala de capacitación y capacidad para alojar más de 15 vehículos. También cuenta con un destacamento en el Parque La Pedrera, que permite descentralizar las emergencias en la zona sudoeste de la ciudad.

Romero Díaz remarcó que las tareas de las bomberas en el cuerpo activo son totalmente igualitarias: “Se van a un incendio igual que el varón, hacen guardias igual que el varón, no hay distinciones. Lo mismo ocurrirá en la Escuela de Cadetes: el trato será el mismo para todos”.

Las inscripciones están dirigidas a niños y niñas de 10 a 14 años. Los requisitos incluyen certificado médico de aptitud física, carnet de vacunación vigente, certificado de domicilio y documentación respaldatoria.

La atención es de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, tanto en el cuartel central como en el destacamento de La Pedrera. También se pueden consultar detalles en las redes sociales de Bomberos Voluntarios Villa Mercedes @bomberos.elfortin.vm

La convocatoria viene muy pareja: “Hasta ahora tenemos la misma cantidad de niñas que de niños inscriptos. Eso nos llena de expectativa y alegría”, expresó Romero Díaz.