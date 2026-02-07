El sable corvo de San Martín llegó a San Lorenzo para los actos del Combate de 1813

El sable corvo del General José de San Martín arribó este sábado a San Lorenzo, Santa Fe, para encabezar los actos centrales por un nuevo aniversario del Combate de 1813. El traslado se concretó tras una emotiva despedida de unas 5.000 personas en el Museo Histórico Nacional, donde la pieza fue exhibida desde 2015.

La reliquia partió del museo porteño a las 8:45, bajo custodia de personal de seguridad y conservación, junto a una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo. A las 11:00 llegó a Aeroparque para su vuelo rumbo a Santa Fe, donde es protagonista de la recreación histórica que se desarrolla esta tarde en el Campo de la Gloria.

El despliegue contempla la participación de entre 30 y 40 granaderos a caballo, que recrearán la histórica “carga de caballería” desde el punto exacto de los hechos hacia el río. Las autoridades estiman una convocatoria superior a 60.000 personas. Como dato histórico, se recordó que el sable corvo no fue utilizado por San Martín en esta batalla específica, aunque sí a lo largo de la campaña continental.

En Buenos Aires, el traslado dejó escenas de profunda emoción. Fuentes del museo indicaron que numerosos visitantes —en su mayoría jóvenes— dejaron mensajes en el libro de visitas, y que muchos se retiraron con lágrimas al despedir la pieza.

Desde este domingo, el sable tendrá un nuevo espacio de exhibición en el Cuartel de Palermo (Av. Luis María Campos 554), sede del Regimiento de Granaderos.

Horarios: miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19.

Entrada: libre y gratuita.