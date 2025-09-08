El Riesgo País supera los 1.000 puntos tras el resultado electoral

El Riesgo País de la Argentina volvió a superar los 1.000 puntos, luego de la caída en el precio de los bonos de la deuda pública tras los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Aunque el presidente Javier Milei ratificó el rumbo económico, los inversores temen que el Gobierno se vea obligado a ampliar el gasto público y enfrente dificultades para cumplir con los próximos vencimientos de deuda.

La desconfianza ya se había reflejado en las ruedas previas a los comicios, donde el indicador de JP Morgan se había ubicado por encima de los 900 puntos.

Según los analistas, este salto en el riesgo era el esperado en caso de un triunfo del peronismo con una diferencia mayor a los 10 puntos.

Si bien la elección clave será el 26 de octubre, en la que se definirá la composición del Parlamento, el mercado interpreta el resultado bonaerense como una advertencia de que Milei tendrá un camino complejo para sostener un programa económico “market-friendly”.