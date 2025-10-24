El Registro Civil atenderá sábado y domingo por las elecciones nacionales

La Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas informó que se implementará un esquema especial de atención durante el sábado 25 y domingo 26 de octubre, con motivo de las Elecciones Nacionales.

El objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan retirar sus DNI pendientes y ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

Las seccionales de San Luis, Villa Mercedes y Merlo funcionarán en horario extendido de 8:00 a 18:00 ambos días, debido al mayor volumen de trámites registrados en esas ciudades.

Por su parte, el resto de las delegaciones provinciales abrirán el sábado 25 de 8:00 a 14:00, y el domingo 26 de 8:00 a 18:00, con el mismo objetivo: facilitar la entrega de documentos antes y durante la jornada electoral.