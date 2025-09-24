El programa “Ver para ser Libres” llega al final de su recorrido en la provincia

El Programa “Ver para ser Libres”, implementado por el Ministerio de Capital Humano en conjunto con Nación y Provincia, cierra su cronograma en San Luis con atenciones en San Luis capital y Villa Mercedes.

La iniciativa, que se desarrolla con dos colectivos equipados para la atención visual, está destinada a niños de entre 6 y 12 años, quienes reciben controles de agudeza visual y, en caso de ser necesario, la entrega gratuita de anteojos.

Durante la última semana, las unidades recorrieron Quines, Santa Rosa del Conlara, Villa Mercedes, Buena Esperanza, Unión y La Punta.

📍 Cronograma modificado