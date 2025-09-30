El Presidente Javier Milei y Mauricio Macri vuelven a acercarse tras un año sin contacto

El presidente Javier Milei confirmó este martes que volvió a entablar conversaciones con el ex mandatario Mauricio Macri, tras un año sin contacto.

En declaraciones a Antonio Laje por A24, Milei explicó que el acercamiento se dio luego de los acontecimientos políticos recientes en Estados Unidos, que calificó como “impresionantes”.

“En ese momento de algarabía le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas”, señaló el jefe de Estado.

A partir de ese intercambio, ambos dirigentes retomaron el diálogo. “La verdad es que nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos”, agregó Milei.