Javier Milei anunció este martes que pondrá fin a su carrera política en 2031, asegurando que “desaparecerá” de la escena pública para retirarse al campo. El mandatario, en tono triunfalista, celebró el acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones, la flexibilización del cepo cambiario y la flotación del dólar, aunque negó que se trate de una devaluación.

En una entrevista con Alejandro Fantino, Milei dio por descontado que logrará la reelección en 2027 y aseguró: “Terminado el 2031 no me ven más el pelo. Me voy solo con mi perro”. Fantino elogió su postura, destacando que “lo diferencia de la clase política tradicional”.

La polémica por el dólar

Milei insistió en que el ajuste cambiario no es una devaluación, pese a que el dólar oficial subió un 15%. Argumentó que “la banda inferior (1.000)estaˊpordebajodeltipodecambioanterior(1.000)estaˊpordebajodeltipodecambioanterior(1.100)”, aunque omitió mencionar que la cotización se acercó más a los $1.400.

El Presidente afirmó que, cuando el dólar baje a $1.000, el Gobierno comprará divisas para cumplir con las metas del FMI. “¿Por qué el Fondo asume que compraremos USD 4.000 millones? En el piso de la banda”, sostuvo.

Ataques a periodistas y economistas

Milei arremetió contra Carlos Melconian, a quien llamó “chanta”, y contra Hernán Lacunza, a quien acusó de “delincuente” por supuestas filtraciones. También criticó a medios y periodistas, afirmando que “envenenan con mentiras y operaciones”.

“Me rompo el lomo haciendo algo inédito, y solo recibo envidia y resentimiento”, declaró. “Si me atacan, responderé con contundencia”, advirtió.

Con la economía en tensión y creciente descontento social, Milei parece apostar a consolidar su liderazgo mientras proyecta su salida definitiva de la política.