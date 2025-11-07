El Policlínico “Juan Domingo Perón” ya cuenta con equipos de última generación

Este jueves por la mañana el Policlínico “Juan Domingo Perón” puso en funcionamiento el nuevo equipamiento médico e instrumental quirúrgico destinado a los quirófanos y la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) recientemente inaugurados.

La Provincia invirtió $2.600 millones en la modernización de la infraestructura crítica, con el objetivo de elevar la calidad de la atención hospitalaria. El gobernador Claudio Poggi recorrió, acompañado por la ministra de Salud, Teresa Nigra, el intendente Maximiliano Frontera y la directora del hospital, Berta Arenas, los sectores renovados el pasado 31 de julio, que ahora cuentan con tecnología de última generación.

El Policlínico, cabecera del departamento Pedernera, había quedado seriamente dañado tras la tormenta de granizo que azotó la ciudad el 26 de enero de 2023. Un año después, el mandatario provincial visitó el edificio y se comprometió a su reconstrucción integral, compromiso que hoy se ve materializado.

Entre el equipamiento adquirido, destacan máquinas de anestesia Penlon Prima 465, un arco en C Philips Zenition 70, monitores multiparamétricos Philips MX750 y MX550, torres de laparoscopía Gimmi 4K UHD, fibrobroncoscopios Ambu aView 2 Advance, camas eléctricas Linet Eleganza 4, equipos de alto flujo F&P Airvo 2, y más de 40 cajas de instrumental Aesculap para diversas especialidades quirúrgicas.

El subdirector de Equipamiento e Ingeniería, Luciano Rambaudi, resaltó que hacía más de una década que no se incorporaba instrumental nuevo, y señaló que esta inversión permitirá realizar intervenciones que antes debían derivarse a otros centros, fortaleciendo la capacidad operativa del hospital.

Durante su contacto con la prensa, Poggi subrayó que la inversión “equivale a la destinada a obras de infraestructura urbana, porque el bienestar social se construye equilibrando salud, obra pública y dignidad familiar”.

Además, afirmó que “equipar un hospital con tecnología de punta es devolver esperanza y calidad de vida a toda una comunidad”, y ratificó su compromiso de seguir fortaleciendo un sistema sanitario moderno, humano y eficiente.