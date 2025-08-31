El Papa León XIV pidió el fin inmediato de la guerra en Ucrania

En la tradicional misa del domingo en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV reclamó un cese al fuego inmediato en Ucrania, al recordar los bombardeos que azotaron Kiev y provocaron numerosas víctimas. Con un tono firme, exhortó a “renunciar a la lógica de las armas” y llamó a los líderes a retomar el camino de la negociación y la paz, con respaldo internacional.

El Santo Padre pidió a los fieles “no ceder a la indiferencia”, sino acompañar con la oración y la caridad, y subrayó: “La voz de las armas debe callar, mientras debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia”.

En relación al naufragio en las costas de Mauritania, donde murieron más de 50 personas, el Papa advirtió que esta tragedia “se repite cada día en todo el mundo” y pidió que sea un llamado a acoger al extranjero. Emocionado, citó el Evangelio: “Fui forastero y me acogisteis” (Mt 25,35).

Finalmente, recordó que este 1° de septiembre se celebrará la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que este año tendrá como lema “Semillas de paz y esperanza”. El Pontífice instó a renovar el compromiso con el cuidado de la “casa común”.