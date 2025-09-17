El padre David Picca anticipa la fiesta de la Virgen de la Merced

El padre David Picca, párroco de Nuestra Señora de la Merced, adelantó en VMI Radio 88.1 detalles sobre la tradicional novena y fiesta patronal que ya comenzaron en la ciudad.

Las celebraciones se extenderán hasta el 24 de septiembre, día en que tendrá lugar la procesión central en honor a la Virgen.

La novena incluye tres misas diarias: a las 8:00, 17:00 y 19:00 horas, esta última considerada la celebración principal. Durante las jornadas, la comunidad reza bajo el lema del Año Jubilar proclamado por el Papa Francisco: “Peregrinos de la esperanza”, que invita a la conversión y a fortalecer la solidaridad.

El párroco destacó actividades tradicionales como el “abrazo materno”, cuando la imagen de la Virgen recorre distintos barrios y capillas de la ciudad. La procesión central será el martes 24 a las 16:30, con la presencia de autoridades, delegaciones y la comunidad en general.

“La Iglesia nos llama a no perder la esperanza en un mundo convulsionado, y a vivir la fe con gestos de solidaridad concreta”, expresó el padre Picca, quien recordó también las visitas a hogares de ancianos y la participación de distintos grupos parroquiales en la organización.