El Nobel de Medicina 2025 premia a los descubridores del equilibrio del sistema inmune

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 fue otorgado este lunes a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica, un avance clave para comprender cómo el cuerpo evita atacarse a sí mismo.

El anuncio se realizó en Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel distingue, desde 1901, a quienes brindan “el mayor beneficio a la humanidad”.

La tolerancia inmune periférica es el proceso que impide que el sistema inmunológico dañe los propios tejidos del organismo. Comprender este mecanismo ha sido fundamental para el estudio y tratamiento de las enfermedades autoinmunes.

El jurado destacó que los tres científicos lograron identificar el papel de los linfocitos T, las células que actúan como guardianes del sistema inmune. Sus aportes abrieron una nueva línea de investigación y posibilitaron el desarrollo de terapias innovadoras.