El Museo Santiago Betbeder: historia viva en el corazón de Villa Mercedes

La directora del Museo Santiago Betbeder, Tatá Evangelista, dialogó con VMI Radio 88.1 y destacó el intenso trabajo que se realiza en el espacio cultural de Villa Mercedes, donde se conjugan la historia, la memoria y la identidad mercedina.

Ubicado en Belgrano 365, el museo funciona junto a los Archivos Históricos Fuerte Constitucional, el Archivo Periodístico Tello Cornejo y la Biblioteca Juan Bautista Alberdi. Según Evangelista, “trabajamos en conjunto, como una sola institución, porque todas las acciones que realizamos apuntan al mismo objetivo: mantener viva la historia local”.

El museo se encuentra abierto de lunes a viernes, de 7 a 19 horas, y los sábados se realizan las exposiciones mensuales, que permanecen abiertas durante una semana. Entre las muestras recientes, se destacan “La Ruta del Sastre” y “La Ruta de la Alta Costura”, propuestas que no solo exhibieron objetos, sino también relatos y testimonios de quienes formaron parte de esos oficios tradicionales.

Entre las piezas más valiosas del acervo se encuentran uniformes históricos, billetes antiguos, piezas arqueológicas, y una cámara fotográfica alemana del siglo XIX. “El museo es pequeño, pero guarda grandes tesoros que representan la identidad de Villa Mercedes”, subrayó Evangelista.

Además, el equipo promueve la participación ciudadana y educativa. “Nos gustaría trabajar más con los jóvenes en proyectos sobre identidad e historia local. La gente responde muy bien, participa y se siente parte del museo”, expresó la directora.