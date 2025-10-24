El Municipio ofrece nuevos planes de pago para regularizar deudas

Los beneficios estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025

La Dirección de Ingresos Municipales anunció una serie de planes de pago y facilidades para contribuyentes que mantengan deudas con el municipio. La iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y busca facilitar la regularización de obligaciones tributarias mediante distintos esquemas de cuotas y beneficios.

En el caso de la Tasa por Servicios Generales y Obras Sanitarias Mercedes, los vecinos podrán optar por hasta 12 cuotas sin interés o 24 cuotas con un 2% de interés mensual, siempre que se adhieran al pago automático.

Por otro lado, para la Tasa por Actividad Comercial, Industrial y de Servicios y la Tasa Especial de Obras Sanitarias, se estableció la posibilidad de hasta 6 cuotas sin interés.

Desde el área municipal recordaron que, en caso de necesitar renovar la habilitación comercial, será requisito tener todas las cuotas al día.

En cuanto a las Multas Municipales, se podrá acceder a hasta 5 cuotas sin interés, también mediante adhesión al débito o crédito automático.

La medida apunta a promover el cumplimiento fiscal y ofrecer a los contribuyentes alternativas accesibles para ponerse al día con sus tributos.

 