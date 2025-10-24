El Municipio ofrece nuevos planes de pago para regularizar deudas

La Dirección de Ingresos Municipales anunció una serie de planes de pago y facilidades para contribuyentes que mantengan deudas con el municipio. La iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y busca facilitar la regularización de obligaciones tributarias mediante distintos esquemas de cuotas y beneficios.

En el caso de la Tasa por Servicios Generales y Obras Sanitarias Mercedes, los vecinos podrán optar por hasta 12 cuotas sin interés o 24 cuotas con un 2% de interés mensual, siempre que se adhieran al pago automático.

Por otro lado, para la Tasa por Actividad Comercial, Industrial y de Servicios y la Tasa Especial de Obras Sanitarias, se estableció la posibilidad de hasta 6 cuotas sin interés.

Desde el área municipal recordaron que, en caso de necesitar renovar la habilitación comercial, será requisito tener todas las cuotas al día.

En cuanto a las Multas Municipales, se podrá acceder a hasta 5 cuotas sin interés, también mediante adhesión al débito o crédito automático.

La medida apunta a promover el cumplimiento fiscal y ofrecer a los contribuyentes alternativas accesibles para ponerse al día con sus tributos.