El Municipio avanza con la instalación de cámaras para fotomultas

La Municipalidad de Villa Mercedes continúa avanzando en la instalación del sistema de cámaras para fotomultas, una herramienta destinada a fortalecer la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad.

Este lunes, el intendente Maximiliano Frontera supervisó personalmente los nuevos equipos colocados en la intersección de 25 de Mayo y Betbeder, en el marco de la primera etapa de trabajo que ejecuta Cecaitra, la Cámara que nuclea a empresas de control y administración del tránsito en la Argentina.

Desde el Municipio recordaron que estos dispositivos buscan promover conductas seguras al volante, entre ellas: respetar los límites de velocidad, utilizar cinturón y casco, no manipular el celular mientras se conduce y garantizar la prioridad de paso en las sendas peatonales.