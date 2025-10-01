El Molino Fénix se viste de fiesta con el “Día Redondo/Oktober Day”

Este sábado 4 de octubre el Molino Fénix de Villa Mercedes se prepara para vivir una jornada distinta con el evento “Día Redondo” u “Oktober Day”, una propuesta familiar y gratuita que reunirá actividades recreativas, música en vivo y artesanos locales.

Desde las 13:00 horas, el predio abrirá sus puertas con la participación de artesanos, propuestas para grandes y chicos y un ambiente festivo con música en vivo. La programación incluye además varias sorpresas pensadas para el público.

Uno de los momentos destacados será a las 16:00 horas, con la charla histórica a cargo de Gaspar Benegas, guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La conferencia, con inscripción previa online, abordará la historia y el trasfondo de la temática del evento.

La jornada culminará a las 21:00 horas con un show en el teatro del Molino Fénix, donde el propio Benegas ofrecerá un espectáculo para el cual ya se encuentran disponibles las entradas en TicketOne.

Con entrada gratuita en la mayoría de sus actividades, el “Día Redondo/Oktober Day” busca consolidarse como un punto de encuentro para la música, la historia y la cultura en Villa Mercedes.