“El miedo en colores”: los sextos del San Buenaventura llegan al Molino Fénix

La profesora de Artes Visuales, María Laura López, y sus alumnas Ailín y Victoria se presentaron en VMI Radio 88.1 para contarnos que junto a los estudiantes de sexto grado del Instituto San Buenaventura, preparan desde hace tres meses la muestra “El miedo en colores”, una instalación artística basada en el expresionismo y las emociones de los chicos y chicas.

La propuesta se inaugurará el 1° de octubre a las 20:30 en la Galería Vidriada del Complejo Molino Fénix, con entrada libre para toda la comunidad.

Durante el proceso, cada estudiante exploró sus propios miedos a través del arte: desde el temor a los tiburones hasta la dificultad de controlar el enojo. Con estas vivencias, realizaron obras en gran formato que se integran en una instalación interactiva con colores flúor y luces ultravioleta, generando un recorrido visual y performático donde el público también será protagonista.

Según explicó la docente, este proyecto se viene desarrollando desde hace varios años como una manera de que los alumnos de sexto grado cierren su etapa en el nivel primario con una experiencia artística significativa y colectiva. En esta edición, alrededor de 36 obras darán vida a un espacio que invita a reflexionar sobre el arte como lenguaje de las emociones.