El jueves será no laborable para empleados públicos en San Luis

ste jueves 4 de diciembre será día no laborable para el personal de la Administración Pública Provincial, en cumplimiento del Estatuto del Empleado Público, que establece esta fecha como jornada de descanso para los trabajadores del sector.

La disposición abarca a todas las áreas del Estado, tanto la Administración Central como los organismos descentralizados, quienes quedarán exentos de asistir a sus lugares de trabajo.

La normativa —especificada en el artículo 21 del Estatuto— determina el 4 de diciembre como fecha exclusiva de conmemoración, sin posibilidad de reemplazo por otro día acordado o fijado legalmente.

En contraste, los funcionarios provinciales, sin importar su rango, deberán cumplir con sus labores con normalidad, por lo que los servicios operativos y la gestión política continuarán funcionando.