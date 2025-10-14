El IPC de septiembre subió 1,8% en San Luis y acumula un 20,7% en 2025

La Dirección Provincial de Estadística y Censos presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2025, que registró una variación del 1,8%. Con este resultado, la inflación acumula un 20,7% en lo que va del año y un 30% interanual, comparado con septiembre de 2024.

El capítulo con mayor incremento fue “Vivienda y servicios básicos”, con un 2,6% mensual, acumulando 36,2% en 2025 y 59,9% interanual. Los principales aumentos se observaron en “Alquiler de vivienda”, “Combustibles para la vivienda” y “Materiales y mano de obra para reparaciones”.

En segundo lugar, “Transporte y comunicaciones” mostró una variación del 2,5%, con un 20% acumulado anual y 25,7% interanual. Entre los rubros con mayores subas se destacan “Combustibles y lubricantes”, “Adquisición de vehículos” y el impacto del aumento de la tarifa de taxis implementado el 21 de agosto.

El tercer capítulo con más movimiento fue “Atención médica y gastos para la salud”, que registró un 2,1% de variación, acumulando 23,6% en 2025 y 35,1% interanual, con incrementos en “Productos medicinales”, “Consultas médicas” y “Tratamientos odontológicos”.

Por su parte, “Alimentos y bebidas” subió un 1,6%, con un 20,9% acumulado anual y 30,3% interanual, siendo el rubro de mayor incidencia en el nivel general, aportando 0,7 puntos porcentuales al índice total.