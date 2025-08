Este miércoles, el ingeniero Facundo Monti, referente del INTI en San Luis, se encuentra en Buenos Aires en el marco de una jornada clave para la ciencia y tecnología nacional. Por un lado, expondrá ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, y al mismo tiempo, en Diputados se debatirá la derogación del decreto que afecta al INTI, al INTA y otros organismos estatales.

“Es un día crucial para el INTI. Este decreto es nefasto: no solo desmantela nuestra institución, sino también al INTA y otros entes fundamentales”, afirmó Monti en diálogo telefónico con VMI Radio 88.1.

Desde la sede central del INTI en Miguelete, donde se realizaba una asamblea de trabajadores encabezada por PORATE, el ingeniero explicó que el objetivo es “poner en común los pasos a seguir en esta lucha”.

Según el relevamiento interno, 140 diputados nacionales estarían dispuestos a votar a favor de la derogación. No obstante, Monti advirtió que es clave garantizar el quórum y el compromiso cívico de los legisladores. “El presidente puede vetar leyes, no decretos. Por eso, si se deroga, no hay margen para que se frene”, explicó sobre las implicancias legales.

Consultado sobre la falta de visibilidad del trabajo del INTI, Monti reconoció: “Siempre priorizamos hacer por sobre publicitar. Pero deberíamos haber mostrado más el valor estratégico del instituto”.

Actualmente, el INTI representa solo el 0,07% del presupuesto nacional, y genera por sí mismo un 30% de sus recursos. Es decir, tiene un impacto presupuestario real del 0,021%, según detalló.

Tensión interna y estrategia política

Monti también se refirió a las diferencias dentro del instituto: “Una facción disidente convocó a un ruidazo en el mismo horario que la asamblea, con fines más políticos que institucionales”. Pese a eso, valoró la visibilización del conflicto y remarcó que “el INTI es uno solo y la misión es salvarlo”.

En cuanto a su intervención en el Senado, adelantó que pondrá el foco en el rol del INTI como actor clave del ecosistema industrial, con énfasis en su vínculo con las industrias de San Luis.

Por último, informó que mañana participará de una sesión en el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, donde se tratará un proyecto de apoyo institucional al INTI.