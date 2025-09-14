El intendente de Maximiliano Frontera sufrió una fractura en un partido de rugby

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, sufrió un accidente mientras disputaba un partido de rugby en San Luis durante este sábado. Tras el golpe, fue trasladado de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo, donde los médicos le diagnosticaron una fractura en el cartílago pectoral izquierdo.

Según informó el propio mandatario a través de sus redes sociales, ya recibió el alta médica y se encuentra en su domicilio en proceso de recuperación.

En su publicación, Frontera agradeció al equipo médico que lo atendió —entre ellos la Dra. Do Santos, los doctores Llanos y Roldán, Sabrina Páez y Guillermo Ávila—, además del personal de salud del hospital. También dedicó unas palabras a su compañero apodado “Tucu”, quien lo acompañó durante las más de siete horas en la guardia, y felicitó a sus colegas de Los Piratas, el equipo con el que jugaba, por el campeonato obtenido.

El intendente aseguró que, pese al dolor, seguirá las indicaciones médicas para retomar en breve sus actividades al frente del municipio.