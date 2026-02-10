El Instituto de Idiomas de la ULP lanzó una nueva convocatoria con sedes en Villa Mercedes

El Instituto de Idiomas de la Universidad de La Punta (ULP) abrió este martes las inscripciones para sus cursos presenciales, según informó la directora del organismo, Silvia Maraczuk.

La propuesta educativa cuenta con 15 sedes distribuidas en distintos puntos de la provincia de San Luis, entre ellas la ciudad de San Luis, La Punta, Juana Koslay, Concarán, Justo Daract, Villa de Merlo, Santa Rosa del Conlara, Tilisarao y Villa Mercedes, lo que permite el acceso a estudiantes de diversas localidades.

Maraczuk explicó que no es requisito tener la secundaria completa ni estudios universitarios, por lo que la convocatoria está abierta a toda la comunidad interesada en aprender idiomas.

La funcionaria indicó además que la inscripción se realiza de manera online, a través del sitio web oficial del Instituto de Idiomas de la ULP.