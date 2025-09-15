El incendio que marcó a Sol Martínez: pérdidas materiales y un nuevo comienzo

El sábado 13 de septiembre, la casa de Sol Martínez sufrió un incendio que en pocos minutos consumió parte de la vivienda y objetos de gran valor sentimental. Según relató la propia Martínez en sus redes sociales, el fuego se propagó con rapidez y, aunque las pérdidas materiales fueron importantes, ninguna persona resultó herida y lograron rescatar a todos los animales.

La damnificada expresó su agradecimiento a bomberos, vecinos, amigos y familiares que se acercaron a colaborar en el difícil momento. También remarcó que, pese a la tristeza por los recuerdos perdidos, el hecho abre un nuevo comienzo: “Empezar de cero no es fácil, pero allá vamos, un día a la vez”, señaló.

Martínez destacó la solidaridad recibida y reflexionó sobre el valor de lo esencial: “Me quedé pensando en tantas cosas que guardaba y nunca usé… esta vez seré más cuidadosa con lo que quiera cargar”.