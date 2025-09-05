El IFDC Villa Mercedes abre concursos para cargos docentes y de apoyo

El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Villa Mercedes abrió nuevos concursos para cargos docentes y de apoyo. La inscripción será exclusivamente virtual hasta el 15 de septiembre para los puestos de docencia, mientras que para personal de apoyo el plazo se extenderá hasta el 24 de septiembre.

Las postulaciones docentes deberán enviarse al correo: rectorado@ifdcvm.edu.ar. Entre las vacantes se incluyen áreas como Artes Visuales, Educación Primaria, Matemática, Música, Teatro y Tecnologías Industriales, con requisitos de título habilitante, formación de posgrado y experiencia en nivel Superior.

En el caso del personal de apoyo, la documentación debe entregarse de manera presencial en la Secretaría de Rectorado (9 de Julio 1147) de lunes a viernes de 8:00 a 14:00, o por correo postal con aviso de retorno. Los puestos disponibles son:

Preceptor (35 horas semanales) .

Secretaría Administrativa de Extensión y Capacitación (30 horas), con perfiles orientados a gestión académica, manejo de herramientas digitales y experiencia en educación.

Las bases completas y el PEI pueden consultarse en www.ifdcvm.edu.ar, en la sección Concursos, o en la sede del instituto.