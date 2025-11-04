El Hospital Garrahan anunció un aumento del 60% para todo su personal

El Hospital Garrahan anunció un incremento salarial del 60% en la asignación básica para todo su personal, medida que beneficiará a trabajadores de planta, contratados bajo régimen público, becarios y residentes con Beca Institución.

Según el comunicado oficial, el aumento forma parte del proceso de mejora iniciado en diciembre de 2023, con la nueva gestión nacional, que implementó políticas de orden, transparencia y eficiencia administrativa.

Durante septiembre, la institución ya había otorgado bonos mensuales fijos de $350.000 para personal no asistencial y $450.000 para personal asistencial, sin comprometer la sustentabilidad financiera del hospital.

El texto difundido por el Garrahan destacó que “la eficiencia no es una palabra vacía, sino lo que permite cuidar mejor a quienes cuidan a los niños de este país”, y remarcó que el incremento reconoce el esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos.

Asimismo, la institución recordó que su personal mantuvo el compromiso incluso en momentos difíciles, cuando el hospital fue “utilizado como bandera política”, y valoró la continuidad de la atención y el servicio en esos períodos.

Finalmente, el Garrahan confirmó que el aumento se aplicará de forma retroactiva a octubre, ya que el hospital cuenta con los recursos necesarios para el pago mientras se acreditan los fondos del Gobierno Nacional. “El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”, concluye el comunicado.