El Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” incorporó la quimioembolización hepática

La quimioembolización hepática, un procedimiento que antes solo se realizaba en centros de alta complejidad, ya puede llevarse a cabo en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” (HCRC), marcando un avance importante en la atención médica especializada de la región.

Se trata de una técnica mínimamente invasiva que combina la quimioterapia con la embolización. Permite bloquear el suministro de sangre a los tumores hepáticos mientras administra de forma directa los medicamentos en el área afectada, mejorando así la eficacia del tratamiento.

Los procedimientos fueron realizados por un equipo multidisciplinario del HCRC, integrado por Francisco Canllo, Juan Cruz Saker (cirugía), Nahuel Bursese, Juan Cambra, María Laura Garrido (jefa de hepatología), Enrique Miranda, junto al personal interdisciplinario. También colaboró la doctora María José Cabrera, del Hospital Allende de Córdoba.

En esta primera etapa, se intervinieron con éxito a un paciente del interior y una paciente de la ciudad de San Luis, lo que refleja la capacidad y profesionalismo del equipo médico.

Este avance reafirma el compromiso del hospital con la innovación médica y la salud de la comunidad, ampliando el acceso a tratamientos oncológicos de última generación.

