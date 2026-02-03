El Hipódromo La Punta será escenario del Gran Premio Vicente Dupuy

Este domingo 22 de febrero, el Hipódromo La Punta vivirá una de sus jornadas más destacadas del calendario hípico con la disputa del Gran Premio Vicente Dupuy (G3), competencia central de una fecha que promete convocatoria, emoción y alto nivel deportivo.

Desde las 10 de la mañana, con la apertura del predio, el público podrá disfrutar de una intensa programación que tendrá como plato fuerte esta tradicional carrera, correspondiente a la Copa Gobierno de la Provincia de San Luis, una de las más prestigiosas del interior del país.

🏆 Un clásico del turf con gran expectativa

Se correrá sobre 2.100 metros y repartirá 20 millones de pesos en premios

El Gran Premio Vicente Dupuy (G3) se disputará sobre una distancia de 2.100 metros y estará reservado para caballos S.P.C. de 3 años y más edad, reuniendo a destacados ejemplares y equipos que llegan desde distintos puntos del país.

El incentivo económico será otro de los grandes atractivos de la jornada: el ganador se llevará un premio de $20.000.000, lo que posiciona a la carrera como una de las más importantes del año en el circuito hípico regional y nacional.

La cita no solo convoca a profesionales y aficionados del turf, sino también a familias y público general, en una jornada que combina deporte, espectáculo y tradición, consolidando al Hipódromo La Punta como un polo clave del turf argentino.