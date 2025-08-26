El Grupo Scout 880 organiza un bingo para viajar a Mendoza

El Grupo Scout N° 880 “Coronel Juan Pascual Pringles” de Villa Mercedes organiza un bingo solidario con el objetivo de recaudar fondos para participar del Campamento Nacional de Patrullas (ICANAPA), que se desarrollará en noviembre en la provincia de Mendoza.

La actividad se llevará a cabo el sábado 31 de agosto, desde las 16:00, en la Escuela Tomás Jofré (primaria), ubicada en Olloquí y Tucumán. Habrá premios, servicio de cantina y propuestas para disfrutar en familia.

El grupo pertenece a la Unidad San Roque, conformada por chicos de entre 10 y 14 años, quienes desarrollan actividades de campamento, primeros auxilios, rescates y vida al aire libre. Según detallaron los referentes, el viaje demandará un importante esfuerzo económico, por lo que la colaboración de la comunidad será clave.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a compartir una jornada diferente y remarcan que la apertura de puertas será a las 16:00, con inicio del bingo a las 16:20.