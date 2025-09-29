El Gobierno reactivó el Consejo de Mayo tras el respaldo de EE.UU.

Tras el respaldo político de Estados Unidos, el Gobierno nacional decidió reactivar el Consejo de Mayo con el objetivo de agilizar consensos entre distintos sectores. La mesa de diálogo reúne a funcionarios, gobernadores, legisladores, empresarios y sindicalistas, en línea con el pedido de Donald Trump de recomponer vínculos con la oposición dialoguista.

En paralelo, Javier Milei retomará este lunes la campaña electoral con un acto en Ushuaia, Tierra del Fuego, previsto para las 18 horas. El mandatario estará acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; el vocero Manuel Adorni; y los candidatos Agustín Coto (senador) y Miguel Rodríguez (diputado nacional).

Mientras tanto, en el Congreso, la Cámara de Diputados prepara una sesión clave para avanzar con iniciativas reclamadas por los gobernadores, pese a la resistencia de las comisiones que frenan su tratamiento.

Por otro lado, la mesa de enlace agropecuaria mantendrá una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, tras el malestar generado por la suspensión de las retenciones cero, que apenas se mantuvieron tres días. El encuentro, previsto para las 15, también buscará ordenar la situación del Consejo Directivo del INTA, luego de que el Congreso rechazara el Decreto 462/2025, que intentaba convertir al organismo en un ente desconcentrado.