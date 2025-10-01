El Gobierno oficializó un bono de $70.000 para jubilados en octubre

El Gobierno oficializó este miércoles el pago de un bono previsional de $70.000 para jubilados con haberes mínimos, a través del Decreto 700/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida regirá en octubre y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Con este refuerzo, las jubilaciones mínimas alcanzarán los $396.298, ya que el haber básico para octubre fue fijado en $326.298,38, tras un aumento del 1,88% en línea con la inflación de agosto.

El beneficio será variable: quienes perciban un monto superior al haber mínimo, pero que no supere los $396.298, recibirán la diferencia hasta alcanzar esa cifra. Por ejemplo, un jubilado con $350.000 cobrará un bono de $46.298.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que la Ley N° 27.609, vigente desde marzo de 2021, “no resguardaba el riesgo inflacionario” y generó un “desfasaje” entre los haberes y la evolución de la economía. Desde la asunción de Javier Milei, en enero de 2024, se otorgaron bonos mensuales extraordinarios para paliar esa situación: dos de $55.000 y, desde marzo, refuerzos de $70.000.

El texto oficial también aclaró que el bono no será remunerativo, no tendrá descuentos y no se computará para otros conceptos. En el caso de las pensiones, se tomará como un único beneficio, sin importar la cantidad de titulares.

¿Quiénes recibirán el bono de $70.000 en octubre?